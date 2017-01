[Montrer] Spoiler en fait, elle est Daring Do elle même !

Little Witch Academia

Et le staff de My Little Pony lui a rendu hommage étant donné que A.K Yearling, la créatrice de l'aventurière Daring Doest une référence à J.K Rowling.Et il y a un épisode qui fait bien sûr un petit clin d'oeil à l'oeuvre majeure de Rowling,Il faudra que je me penche sur les romans et les films deun de ces quatre, l'oeuvre m'intéresse, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir la série.Sinon, pour, je prévois de regarder très très bientôt la série TV, j'avais adoré la première OAV qui m'avait enthousiasmé (il me reste encore à voir la deuxième). Et un animé composé d'un staff qui admire Chuck Jones et fan de Wile.E Coyote aura toujours ma sympathie.