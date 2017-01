Aer a écrit: Mad Max Fury Road , Interstellar, Pacific Rim , Skyfall, Expandables, Inception , OSS 117 (chez nous oui), la trilogie Batman, la trilogie Bourne, Le Labyrinthe de Pan , Pirate des Caraibes .... Je suis remonté que jusqu'à 2005 vite fais.

Autant ceux que je met en gras, je comprend assez rapidement leur statut culte (sans pour autant moi-même être forcément d'accord, quand à mon ressenti émotionnel vis à vis des dites œuvres), autant sortie de The Dark Knight, la trilogie Batman de Nolan est assez moyenne, la trilogie Bourne, passé le premier vraiment original (enfin si l'on n'a pas lu la BD XIII), ca tourne vite en rond. Skyfall a lui beaucoup trop de faiblesse pour atteindre le statut culte d'un Casino Royale par exemple. Quand a Expendables, idem que Bourne, passé le premier sympathique (comme un hollywood night), la franchise s'est enlisé et s'est contenté de cachetonner sur son côté "on vous ramène le maximum de stars des années 80 désormais has-been".Et Pirate des Caraibes, c'est un peu devenu la barquette micro-ondable du cinéma, avec toujours la même recette, et les mêmes additifs alimentaires pour rendre le tout consommable par la majeure partie des clients (comme la quasi totalité des Marvel majeurs d'ailleurs, seuls les "mineurs" : Ant-Man, Doctor Strange et surtout Guardians of The Galaxy s'en sortant généralement assez pour qu'on se souviennent d'eux encore deux ans après)