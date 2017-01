Nick Rodwell dans ses basses œuvres. La prochaine étape c'est le " Tintin vu par... " afin de relancer le copyright sur le perso, rappelons le.







J'ai vu l'expo pendant les vacances et à part le monde c'est vraiment super. Malgré 2-3 ratés comme les crayonnés des planches de l'Alpha-Art en vrac, impossible de les apprécier, alors que le guide te dit "il y en a ici des inédites non reproduites dans l'album de Casterman !", sans indiquer lesquels... On trouve plein de documents ou œuvres rares qui éclairent le créateur de Tintin. Comme sa collection d'Art (il possédait deux portraits de lui-même par Warhol !), ses dessins de presse ou ses affiches publicitaires réalisées alors qu'il n'était pas encore sûr de se consacrer entièrement à la bande-dessinée. J'y ai appris des choses, comme le fait que Jo, Zette et Jocko était une commande d'un éditeur français qui trouvait Tintin pas assez propre sur lui (il est orphelin, ne travaille pas et passe son temps à voyager dans des endroits dangereux)et voulait les aventures d'une famille plus traditionnelle. Ce qui explique le rapide désintérêt de Hergé pour cette série finie par Jacques Martin et Bob de Moor.

Mais la révélation ça été de voir à quel point les crayonnés et le découpage des planches par Hergé est autrement plus dynamique et nerveux que les planches ancrées, souvent très statiques.



On m'a offert le catalogue pour Noël et c'est un ouvrage que je recommande. Plus que pour reproduction de la majorité des œuvres présente (le format est pas vraiment adapté à la repro des planches et encore moins des crayonnés souvent brouillons), le texte qui accompagne est vraiment plus intéressant que l'audio-guide et poursuit la plongée dans l'œuvre et la vie d'Hergé.

