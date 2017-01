Je vois que le design de la déesse a fait pas mal d'émules sur la toile.



Sinon premier épisode, amusant. Techniquement ok, rien de bien marquant mais rien de désagréable non plus, les deux persos principaux sont assez sympathiques, surement le coté loser de l'extrème (et les mimiques de Hestia) qui me plait : deux branques perdus dans une vieille église. C'est pas mal de commencer avec des héros vraiment nazes, pour changer. Entre la déesse fofolle et Bell qui est un bon crétin d'aventurier au sourire niais et à la ténacité légendaire, ça rappelle des souvenirs.

L'épisode se suit bien, même s'il y a déjà quelques scènes un peu gerbantes (je ne parle pas de l'ecchi, soyons clair), faudra voir la suite si la série a quelque chose à proposer en effet, déjà l'introduction de nouveaux compagnons si j'en crois le générique de fin.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け