Son style actuel, bien plus organique, rend quand même autrement mieux sur les personnages. J'ai relu un peu le début de BLAME! il y a qq mois, par moment les personnages c'est vraiment douloureux. Visages inexpressifs, proportions foireuses... Sidonia est autrement plus aboutis artistiquement parlant. D'ailleurs entre le début et la fin de Sidonia il y a déjà un monde.

Même les décors y gagnent je trouve, ils font beaucoup moins trucs tracés à la règle selon une bête perspective à un ou deux points mais gagnent une vraie personnalité, un vrai relief. Par moment on dirait presque du Miyazaki dans Nausicaä , c'est vraiment super.



C'est sur que si ce que t'aimes c'est les petits détails dessinés à la plume, il y a de la perte. Mais je trouve sa remarque "je me forçait à foutre le plus de noir possible" assez juste.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.