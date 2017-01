Informations importantes

Informations complémentaires

Après l'énorme succès rencontré l'an dernier, la convention Geek revient cette année avec des tonnes de surprises.- Adresse: Yzeurespace - 62 route de Montbeugny - 03400 YZEURE - Auvergne Rhône-Alpes- Dates : 18 et 19 Février 2017- Horaires : Samedi 10h - 23h / Dimanche 10h-19hParking Gratuit- Organisé par : Ville d'Yzeure et l'association Fans-Corps- Prix de l'entrée : 3€ la journée / 5€ les deux jours / gratuit pour les cosplayers inscritsPlus d'exposants, plus d'invités, plus de concerts et plus de cadeaux, de nouvelles animations (atelier cosplay et autres surprises).