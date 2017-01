Adventure Time

Bon après avoir vu une dizaine d'épisodes de, je dois dire que mon avis est très partagé sur cette série et je suis pour le moment, un peu déçu. La série est très loin d'être mauvaise, au contraire, elle est vraiment bonne, hélas, j'ai tellement lu partout qu'elle est exceptionnelle et fantastique que je suis un peu déçu de voir qu'elle n'est pas aussi extraordinaire que l'idée que je m'en faisais.Je lui reconnais cependant des tas de qualités: le graphisme très "Lewis Trondheim" est chouette, l'animation est de qualité, et je suis fasciné par l'univers d'une richesse foisonnante ainsi que la créativité dont font preuve les scénaristes pour concevoir leurs histoires.En revanche, là où ça pêche, c'est au niveau de l'humour. Si j'excepte le premier épisode, brillant dans ce domaine, l'humour et les gags dene me font quasiment jamais rire.Je ne saurai comment dire, parfois je trouve que les gags sont lourds, d'autres fois, j'ai la sensation que certains dialogues supposément comiques tombent totalement à plat (et c'est le cas aussi de certains gags visuels).Quant aux personnages principaux, autant j'apprécie Jake le chien roublard et manipulateur qui est haut en couleurs, autant Finn m'agace souvent: il est d'une bêtise et d'une crétinerie abyssale qui ferait passer Averell Dalton et Monkey.D.Luffy pour des génies et il m'énerve un peu à presque toujours crier à tue tête à tout bout de champ. Et puis ses épouvantables grimaces hideuses ne m'arrachent pas un seul rire ou sourire, au contraire, elles me mettent très mal à l'aise.Autant les gags et situations humoristiques de séries commeoum'ont valu d'immenses et fabuleuses crises de fou rire, autant ce n'est pas du tout le cas pour moi deParmi les séries de Cartoon Network qui cartonnent actuellement, je lui préfère nettementdont je trouve les personnages bien plus attachants.Par contre, il y a UN personnage qui, justifie à elle toute seule de voir la série: Marceline la vampire.Elle est tout simplement géniale. C'est un vrai électron libre au sein de la série, elle agit comme elle l'entend et s'avère être totalement imprévisible. Elle est intelligente, espiègle, facétieuse, classe, flippante, mais aussi très drôle (elle est le seul personnage à me faire rire !).Pas étonnant qu'il y ait eu un spin off axé sur elle, elle est suffisamment forte et haute en couleurs pour tenir sur ses épaules une série qui lui soit dédiée. Cerise sur le gâteau, elle a une voix magnifique, tant en Anglais qu'en Français.Rien que pour elle, je continuerai à regarderEn bref, j'ai beau être déçu pour le moment par, j'aime tout de même bien cette série.Elle a des défauts incontestables (un humour rarement efficace et peu drôle, sauf via Marceline, une absence de fil rouge qui aurait pu pourtant lui donner un certain cachet) mais elle a également des qualités indéniables (une inventivité à tous les étages, un univers riche, des histoires pas si répétitives).Je pense que je ne l'achèterai jamais en DVD (je ne pense pas avoir envie de revoir des épisodes que j'ai déjà vu pour cette oeuvre), mais je regarderai toutefois les épisodes inédits sans déplaisir. Je poursuivrai donc mon visionnage de la saison 1.