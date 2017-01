Garo : Honô no Kokuin - Home.



Episode spécial qui était vendu avec les BR au Japon dont j'ai appris l'existence aujourd'hui même. Il s'agit de l'épisode 25, titré ainsi, mais en soit c'est vraiment du gaiden de chez gaiden. L'on suit Ema qui rend visite à de "vieilles" connaissances en lien avec les cordes qu'elle utilise dans son machin (je sais vraiment pas comment appeler ça). Le niveau est correcte sans fioritures, l'histoire sympathique et l'émotion présente, c'est Garo à son meilleur et sans armures 3D au moins.



Plus qu'à attendre qu'une certaine personne se bouge le fion de voir la série pour me voir le film ~~.

