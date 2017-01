Pour plus de clarté, voila ce qui est disponibles sur Netflix en ce 02 mai :



A

- Ajin, Semi-humain (13 épisodes)

- (L')Attaque des titans (26 épisodes)



B

- Bakugan, Battle Brawlers (2 saisons, 52 épisodes)

- Beyblade, Metal Fusion (51 épisodes)

- Black Butler (1 saison, 25 épisodes)

- Black Lagoon (1 saison, 24 épisodes)

- Black Lagoon : Roberta's Blood Trail (5 épisodes)

- Bleach (52 épisodes)



C

- Code Geass, Lelouch of the rebellion(25 épisodes)

- Cyborg 009 VS Devilman (3 épisodes)



D

- Death Note (37 épisodes)

- Digimon Fusion (2 saisons, 54 épisodes)

- Dinosaur King (2 saisons, 79 épisodes)



F

- Fairy Tail (72 épisodes)

- Fiary Tail - La prêtresse du Phenix (Film)

- Fay / Stay Night (24 épisodes)



G

- Ghost In The Shell ARISE : Ghost Pain (OAV)

- Ghost In The Shell ARISE : Ghost Whispers (OAV)

- Glitter Force (Remontage US de Smile Precure, 20 épisodes)



H

- High School of the Dead (12 épisodes)



K

- Kids on the slope (12 épisodes)

- Kill la kill (24 épisodes)

- Knight of Sidonia (2 saisons, 24 épisodes)



L

- Little Witch Academia (court métrage)



M

- MAGI : The labyrinth of magic (25 épisodes)



N

- Naruto : Naruto et la princesse des neiges (2004, Film)

- Naruto : La légende de la pierre de Guelel (2005, FIlm)

- Naruto : Panique sur l'île du croissant de lune (2006, Film)

- Naruto Shippuden (52 épisodes)

- Naruto Shippuden : Un funeste présage (2007, Film)

- Naruto Shippuden : Les liens (2008, Film)

- Naruto Shippuden : La flamme de la volonté (2009, Film)



- Hunter X Hunter / Version 2011 (26 épisodes)



P

- Pokémon, La Ligue Indigo (52 épisodes)

- Pokémon XY (48 épisodes)

- Pokémon : Diancie et le cocon de l'Annihilation (2014, Film)

- Psycho-Pass (2 saisons, 33 épisodes)



S

- Samourai Champloo (26 épisodes)

- Space Dandy (2 saisons, 26 épisodes)

- Sword Art Online II (25 épisodes)



T

- Tenkai Knight (26 épisodes)

- The Seven Deadly Sins (24 épisodes)

- Tokyo Ghouls (2 saisons, 24 épisodes)

- Terror In Resonnance (11 épisodes)