VorpX permet de jouer en VR de bout en bout a tout plein de jeux qui n'ont jamais été prévu pour, ça n'en fait pas des bons jeux VR.

Il est même possible de se faire DarkSouls 3 en vue à la première personne comme ça.



Quand je dis que l'implémentation est maladroite, c'est principalement (mais pas que) à cause du mode de déplacement qui est très mal apprécié des joueurs VR.



Les devs n'avait certainement pas le choix, le PSVR à une capacité de roomscale quasi nulle, et un déplacement par téléportation est probablement un casse tête sans nom quand tu doit géré les jumpscare par script.

Le fait est que pour avoir tester beaucoup de jeux en déplacement "linéaire" en VR, c'est clairement pas génial, et encore je fais parti de ces gens qui ne font que que ressentir un léger malaise (surement l'habitude de Project CARS même si l'aspect cockpit rend très certainement la chose plus simple à accepter).

Bref, beaucoup (mais genre vraiment beaucoup) de personnes auront du mal avec ce système de locomotion.



Autres points qui révèle d'une intégration gadget / fait à la va-vite, les cinématiques ne sont pas en VR (c'est juste une image qui flotte dans le noir), et évidement le jeu se joue à la manette. On est en VR, même Oculus VR a fini par comprendre l'intérêt d’interagir par soit même avec l'environnement au moyen de contrôleurs adaptés. le PSVR dispose du move, mais non, ça sera à la manette, avec une interface inadaptée (ou plus exactement qui ne tire pas parti de la VR) pour les menus, inventaires, ou même la visée qui se fait avec une croix au milieu de l'écran comme tout bon FPS "classique".



Tu sais, l'implementation que Capcom a fait, certains bidouilleur s'en servent déjà depuis de nombreuses années sur d'autres jeux. Un visiocasque, un system de tracking (TrackIR, FreeTrack, etc.) et un logiciel pour émuler le stick droit avec les mouvements de la tête, et c'est parti. Bien sûr ici, ce n'est pas du bricolage, mais ça n'est pas non plus un jeu pensé pour la VR.



Il n'en reste pas moins un jeu d'horreur visiblement très efficace, et certainement que le casque aide à l'immersion pour son côté "coupé du monde" (comme être enfermée seul dans un pièce noire pour y jouer).



EDIT : ultime désaveu, une partie des 2 DLC prévu pour le jeu ne seront pas compatible PSVR.