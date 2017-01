Février 2017

8 FÉVRIER 2017



HIBI CHOUCHOU Tome 10



Auteur : Suu Morishita

192 pages, , 6,99 EUR, Shôjo

Depuis leur entrevue, Atohira se sent de plus en plus poussé vers Suiren. Il est conscient qu’elle ne se détournera pas de Kawasumi, et pourtant...



MARIÉS MAIS PAS TROP Tome 5



Auteur : Minami Kanan

192 pages, 6,99 EUR, Shôjo, (Dernier tome de la série)

Nao et Karin vivent le parfait amour dans leur petit appartement, mais toujours en gardant le secret sur leur mariage. Comme il l’a promis, Nao a décidé d’aller lentement avec sa petite femme qui ne serait pas contre un peu plus d’action. Le petit couple se voit offrir un voyage à Hawai par les parents de Karin, pour fêter l’entrée à l’université de Nao. Alors que tout semble réuni pour rapprocher encore les 2 époux. Ils font la rencontre d’une ex camarade de lycée de Nao... qui ne semble pas indifférente aux charmes du jeune homme...





SUGAR SOLDIER Tome 9



Auteur : Mayu Sakai

176 pages, , 6,99 EUR, Shôjo

Makoto et Iriya se sont disputés pour la première fois, ce qui ne présage rien de bon pour le voyage de l’école qui se profile à l’horizon. Comme si la situation n’était pas assez tendue entre les deux tourtereaux, les nouveaux camarades de classe des uns et des autres s’en mêlent.





TSUBAKI LOVE Tome 6 (Édition Double)



Auteur : Minami Kanan

376 pages, 8,99 EUR, Shôjo

Kyôta se retrouve face à sa mère, après des années de séparation. En dépit de sa profonde colère, il suit les conseils de Tsubaki et accepte de la rencontrer. Cet événement rapproche encore les deux adolescents. Mais l’arrivée surprise d’une ex de Kyôta risque de semer le trouble dans leur belle histoire d’amour...





15 FÉVRIER 2017



PSYCHIC DETECTIVE Tome 11



Auteur : Suzuka Oda, Manabu Kaminaga

164 pages, 8,99 EUR, Seinen

Les recherches assidues auxquelles se sont livrés Haruka et Ishii ont fini par porter leurs fruits : chacun de leur côté, ils ont enfin retrouvé Yakumo et l’inspecteur Goto ! Mais nos héros sont loin d’être tirés d’affaire : il va maintenant leur falloir s’extirper des griffes de deux effroyables criminels - dont l’un est particulièrement malfaisant.





SAINT SEYA EPISODE G ASSASSIN 6



Auteur : Megumu Okada, Masami Kurumada

164 pages, 8,99 EUR, Shonen

Vaincu par Shura et privé de son épée Arondie, Lancelot se métamorphose en chevalier d’or du Cancer, avant de disparaître sans plus d’explication. Quels insondables plans divins se cachent derrière cette transformation aussi subite qu’inattendue ? De son côté, le dragon Shiryu se trouve une nouvelle fois opposé à Sigurd,le légendaire guerrier de sang divin issu de la mythologie nordique. Alors que le combat fait rage, un héros que l’on n’avait pas vu depuis bien longtemps fait brusquement son entrée en scène…



SAINT SEYA NEXT DIMENSION Tome 10



Auteurs : Masami Kuramada

200 pages, 8,99 EUR, Shonen

Grâce à Ikki et à Deathtoll, la menace Spectre semble au moins temporairement écartée. Mais l'armée d'Hadès n'a pas dit son dernier mot ! Alors qu'Ikki s'apprête à combattre Kaiser et son lion, Goldy, Shun et Tenma sont toujours bloqués devant la maison de la balance par Dohko, en proie à un duel avec sa propre conscience… Shiryu, de son côté, se dirige quant à lui vers la maison du scorpion. Qui en sera le gardien ? Ami… ou ennemi ?





ANGEL HEART SAISON 2 Épisode 13



Auteur : Tsukasa Hojo

196 pages, 8,99 EUR, Seinen

Retour en arrière sur l’arrivée de Glass Heart à Shinjuku. Que s’est-il passé pendant la première soirée qu’elle a passé dans l’appartement de Ryo et Kaori, devenu sa nouvelle maison? Pour l’accueillir, Ryo est passé aux fourneaux pour lui préparer le tout premier repas que Kaori lui ait jamais préparé. Souvenirs et émotions pour une nouvelle vie...





TRINITY SEVEN Tome 12



Auteur : Kenji Saito, Nao Akinari

164 pages, 8,99 EUR, Seinen

Anna et Asha, les deux amies d’enfances issues de l’école Akasha, ont mis leur plan machiavélique à exécution et personne n’est en mesure de les arrêter. L’équilibre des forces s’en trouve chamboulé et le Trinity Seven peine à reprendre le dessus. Jamais le dénouement du tournoi de magie n’a été aussi incertain !



SOUL KEEPER Tome 5



Auteur : Tsutomu Takahashi

200 pages, 8,99 EUR, Seinen

Sous prétexte de « constater les dégâts de ses propres yeux », Kasuga se rend en personne sur les ruines de la centrale nucléaire de Fukushima. Là, au beau milieu du site dévasté où une puissante radioactivité fait flotter dans l’air un parfum de fin du monde, le Premier Ministre se livre à un acte aussi fou qu’imprévisible - mais qui promet de plonger le lobby de l’atome dans un embarras sans précédent !