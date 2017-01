Boy’s Love

Pionner dans la publication deen France (à travers la maison d’édition Asuka, aujourd’hui un label à part entière),a le grand plaisir de vous annoncer cette grande nouvelle : notre cEn effet,nous allons proposerPour la première fois, un éditeur de manga propose une offre Yaoi complète au public. Chacun des tomes seront àL'idée étant de dynamiser ces séries notamment celle qui sont très difficiles à trouver en papier. Vous pourrez retrouver la totalité des séries en version numérique !Quels sont les titres qui seront disponibles en version numérique ? Les voici :CHARMING A PENNILESS WRITERDANGEROUS TEACHER!DRAMATIC MAESTRODO YOU KNOW MY DETECTIVE ?HEY SENSEI !HIS FAVORITEIN GOD'S ARMSIN HIS EYESIN THE NAME OF BEAUTYLOVELY TEACHERS !LOST MEMORIESLOVER'S DOLLMY DEMON AND MEMY OWN PRIVATE OTAKUNIGHTSOPEN 24 HOURS A DAYPUNCH UP !SCHOOL OF THE MUSESILENT LOVETHE PATH TO LOVETU ES À CROQUER !VIEWFINDERWELCOME TO THE CHEMISTRY LAB !WHISPERSWORDS FROM THE PASTYEBISU CELEBRITIESPour bénéficier de cette offre unique dans le marché du Yaoi, il suffit juste d'attendre leet de vous rendre sur les plateformes numériques, telles que : iznéo, Google Play, iBookstore, Amazon Kindle, etc.