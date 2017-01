[Montrer] Spoiler La fin es terrible et déchirante: l'androïde est détruit par Jack, et, avant de rendre son dernier "soupir" demande à Jack de prendre soin de Loulou. Jack, ne sachant pas de quoi il parle et en dépit du fait qu'il ait étê intrigué par les dernières paroles de son ennemi, reprend sa route. Le pauvre androïde "meurt" et tout porte à croire que Aku a exécuté la pauvre chienne auquel il tenait tant...

Oh bon sang, Samurai Jack revient pour une saison 5 !!!Samurai Jack LE chef d'oeuvre de Genndy Tartakovsky ainsi que l'une des toutes meilleures séries animées américaines des années 2000 fait son grand retour en animation ???Champagne, ça se fête !Comme je l'ai dit précédemment, Samurai Jack est à mes yeux la série la plus aboutie de Genndy Tartakovsky.Une série tout bonnement incroyable qui a de nombreux atouts.Elle bénéficie d'une animation excellente et dynamique, de musiques splendides nous plongeant directement au cœur de l'ambiance, et surtout, de la mise en scène explosive et grandiose de Tartakovsky qui nous saute littéralement à la figure.Samurai Jack est un véritable melting-pot culturel qui assume totalement ses influences et qui arrive à faire le tour de force de nous surprendre constamment.Un de ses principaux points forts est effectivement la diversité et la variété de ses intrigues.Certains épisodes sont complètement loufoques et déjantés et véritablement hilarants, Geoff34 a évoqué à juste titre celui tournant en dérision Alice aux Pays des Merveilles, il y a aussi celui du dragon enrhumé qui est à mourir de rire.D'autres en revanche sont résolument sérieux et dramatiques: à ce titre, l'épisode des spartiates est effectivement un joyau.Il y en a même certains qui sont très sombres et effrayants. Je pense en particulier à cet épisode incroyable de de la saison 3 où l'infâme Aku ressuscite des morts qui affrontent perpétuellement Jack. Son ambiance est à mi chemin entre "La Nuit des Morts Vivants" et "Jason et les Argonautes". On se demande tout au long de l'histoire comment Jack va s'en sortir car il ne peut tuer quelqu'un qui est déjà mort. De plus Aku déploie dans ce récit toute l'étendue de sa colossale puissance: cette séquence où son organisme se répand tout le long du cimetière en traquant Jack glace le sang.Fait également relativement rare pour une série animée américaine de ce type: certains épisodes se terminent mal, Jack ne ressortant pas toujours victorieux de ses affrontements.Il y en a d'autres encore où il n'est qu'un personnage secondaire, le rôle central étant tenu par un autre protagoniste.L'un des meilleurs épisodes de ce genre est celui où un androïde doté d'une âme doit, à contre cœur, tuer Jack afin de pouvoir libérer Loulou, sa petite chienne kidnappée par Aku.Cet épisode a une ambiance digne des polars noirs hollywoodiens des années 30, accentuée par les superbes musiques jazz qui l'accompagnent. C'est un épisode magnifique, très mélancolique, sentimental et émouvant.On s'attache immédiatement à cet androïde intelligent, fort et sensible.Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jack évolue. C'est un homme à la base loyal, humble et altruiste.Mais, au début de la série, il est très naïf et se fera souvent duper par Aku, à cause de ses transformations et de sa ruse légendaire.Néanmoins, au fil de la série, Jack deviendrai plus méfiant et beaucoup moins crédule et se montrera dans certains épisodes bien plus malin que Aku, au grand dam de ce dernier.Aku est aussi un personnage exceptionnel: il est charismatique, cruel, calculateur, rusé et impitoyable (il n'hésite pas à tuer ses subordonnés si ceux ci échouent les missions qu'il leur confie où à assassiner des innocents).Et pourtant, malgré tout, Tartakovsky arrive aussi à insuffler une vraie fantaisie et un humour décapant à Aku.Je pense en particulier à cet épisode désopilant où il cherche à faire croire aux enfants humains qu'il est un valeureux héros et Jack un criminel: voir Aku dans le costume du petit chaperon rouge est à pleurer de rire !Aku est un méchant à la fois, fascinant, drôle et complexe.En bref, Samurai Jack est une œuvre exceptionnelle: c'est une série intelligente, épique, sombre, drôle, inventive, touchante et passionnante.C'est une série animée sensationnelle à voir et à revoir absolument !