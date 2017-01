Fondamentalement The Force Awakens est un film fonctionnel, même si il a une liste longue comme ça de trucs qui ne vont pas/discutables. Dans la prélogie le seul film fonctionnel est The Phantom Menace , le plus insupportable à revoir des trois.

Formellement parlant The Force Awakens est plus réussi que toute la prélogie.





Perso ce qui me dérange le plus dans le Star Wars Disney c'est les appels de pied au nouvel UE. Vous voyez le perso joué par Max Von Sydow pendant une minute et demi au début du film ? ben pour savoir qui il peut bien être lisez son roman. Vous vous demandez pourquoi C3PO a un bras rouge qu'il se fait retirer à la fin ? Lisez le comics dédié à ce passionnant épisode de l'univers Star Wars . Vous voulez savoir comment le Premier Ordre est arrivé au pouvoir ? Y a un roman à ce sujet (mais qui n'en dit pas trop comme l'identité de Snoke par exemple).

Lucas avait au moins le bon sens de faire passer ses films avant l'UE et n'hésitait pas à le contredire si contradiction il y avait. Et même quand il concevait des scènes complètes dans l'optique de vendre des jeux, comme la course de module, t'avais pas l'impression de manquer quelque chose. L'UE étendait l'univers des films, là les films poussent la main vers ces à-cotés dispensables.

Et autant je prends encore quelques comics de temps en temps, autant j'ai passé l'âge de lire une série de 15 romans sur la vie et l'œuvre d'un perso secondaire.



Nan, je déconne. Ce qui me dérange de plus dans le Star Wars de Disney c'est leur lexique de traduction. l'Étoile Noire devient l'Étoile de la Mort, même la première, les Croiseurs Interstellaires deviennent des Destroyers Stellaires et j'en passe.

