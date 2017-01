Totalement. Regarde les OVA avant si jamais tu le les as pas vu, même si c'est pas directement lié narrativement.





Amrith > pour moi la première OVA va au delà de l'exposition, il y avait un récit complet. C'est l'histoire d'une gamine qui impressionnée pendant son enfance décide de suivre le traces de son idole pour découvrir qu'elle n'est pas douée pour ça mais qu'en plus dans le milieu tout le monde la considère comme une imposture. Mais qui au final, parce qu'elle a la foi, arrive à accomplir ce à quoi toutes ses paires échouaient. Classique mais efficace.

C'est d'ailleurs une des raison pour lesquels la fin du 2 me dérange un peu, en permettant à Sucy et Lotte d'utiliser la Shiny Rod on perdait l'application littérale du leitmotiv de la série "ta magie c'est d'y croire". Normalement seule Akko, et dans une moindre mesure Diana, devrait pouvoir l'utiliser. J'espère que la série corrigera ce faux pas.

