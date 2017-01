Tetho a écrit: Il y a quand même quelques problèmes ici et là, notamment une série d'éléments qui ne fonctionnent narrativement que parce que le film ferme sciemment les yeux dessus. Mais toutes les personnes venues avec moi ont trouvé que ça ne se tenait pas. Si on l'a vu pendant le film c'est qu'il y a clairement un problème là dessus.



J'ai regardé ta vidéo de Durendal et je trouve que ce qu'il dit, est assez juste.A part quelques détails sur lesquels on n'est pas forcément d'accord mais ça c'est normal.Il a bien aimé mais dit que ce n'est pas la tuerie tant annoncée et que c'est surestimé par rapport à la hype.Je pense à un passage de Tetho où moi aussi, j'avais tilté pendant le film mais bon, ça n'empêche pas de voir que ça fonctionne bien si on se laisse prendre au jeu.Durendal a aussi tilté sur ce détail.J'ai discuté avec Rukawa dans un autre forum et il a bien aimé ( plutôt sympa d'après lui ) mais préfère largement Kokosake. ( anthem of the heart )Il va d'ailleurs faire un article sur kokosake pour lui rendre justice.Moi aussi avec le recul, je tends à préférer kokosake à Your name.En fait, je vous dis une pensée qui m'a traversé l'esprit.Shinkai avait entre les mains, de quoi nous pondre un vrai classique, il l'a effleuré à un moment du film dans la seconde partie mais n'a pas été au bout du propos...Si Shinkai avait été un poulain de Miyazaki au studio Ghibli, je m'imagine bien Miyazaki le convoquer au bureau et lui passer un énorme savon. Du genre, tu avais de l'or dans les mains, tu as vu ce que tu en as fait. Tu as choisi l'option commerciale à un film qui aurait pu passer à la postérité.