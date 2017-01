Elle est 少佐, Shôsa , soit l'équivalent d'un commandant dans l'armée de terre française, major chez les anglo-saxons. Il convient de préciser que c'est un grade de l'armée japonaise impériale, pas des forces d'auto-défenses actuelles.

car, subtilité des hiérarchies militaires françaises et anglo-saxonnes, Major et Major ne sont pas les mêmes grades. Chez nous un major est un sous-officier, chez les anglo-saxons c'est un officier supérieur. Et comme le film de GITS a été traduit, à l'époque, depuis l'anglais par quelqu'un qui n'a pas vérifié voila voila... Et depuis c'est resté, sauf dans la traduction d' Human-Error Processor où sans raison Togusa l'appelle "Lieutenant".

C'est une erreur de traduction assez récurrente dans las œuvres anglo-saxonnes que de voir quelqu'un avec un grade de sous-off avoir des responsabilités d'officier supérieur. Comme le major Samantha Carter dans Stargate SG-1 pour le premier exemple qui me vient en tête. Quand tu commences à y faire gaffe tu ne vois plus que ça.

