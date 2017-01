(la première citation est vraie, pas la seconde. J'aurais cru l'inverse)



Parce qu'une photo vaut mieux qu'un long discourt :







A gauche 2009, à droite 2017.













Les américains disent quand même adieu à un président qui n'a connu aucun scandale majeur en 8 ans, pas de maitresse, de conflits d'intérêts, d'abus de pouvoir, de délit d'initié et j'en passe, sa plus grosse casserole restera l'histoire de son certificat de naissance, pour un qui avant même d'avoir été investi se voyait soupçonné d'être la victime de chantage à la sex-tape par une puissance étrangère.

