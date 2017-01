18 janvier 2017

Fairy Tail Collection Vol.3

Nombres d’épisodes : 4 Audio : Français ; Japonais Sous-titres : Français Zone : 2 Prix : 19€99 En s’autodétruisant, Tempester répand dans l’atmosphère une nuée de particules qui infectent gravement Luxus et l’unité Raijin. Polyussica, la conseillère médicale de Fairy Tail, accourt à leur chevet. Pour débusquer les démons de Tartaros, Natsu et ses camarades se rendent chez un ancien membre du Conseil. La bataille contre Tartaros ne fait que commencer !

Psycho-Pass – Le film Edition DVD

Durée : +- 101 minutes Audio : Français, Japonais Sous-titres : Français Format Video : 16/9 Zone : 2 Prix : 14€99 Dans un Japon futuriste, il est devenu possible de mesurer le coefficient criminel d’une personne grâce à un dispositif appelé « Psycho-Pass ». Les citoyens présentant un coefficient criminel élevé sont immédiatement pris en charge par l’Etat voire exécutés s’ils représentent une potentielle menace. En 2116, le Japon a commencé à exporter ce dispositif dans le monde entier. L’Union d’Asie du Sud Est expérimente ainsi le système alors que le reste du pays s’enfonce dans la guerre civile. L’intrusion de terroristes de l’U.A.S.E au Japon va amener l’Inspecteur Akane Tsunemori et son équipe à mener leur enquête.

15 février 2017