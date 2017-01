Oui, a l'époque les piste son d'origine étaient pensée perdues/endommagées au delà du récupérable à jamais. Sunrise et Bandai avaient fait redoubler les films et en profitent pour mixer la chose en 5.1 histoire d'être plus à jour. Ça été fait avec autant de comédiens d'origine que possible mais pas tous et Le Grand Chauve en a profité pour faire quelques modifications sur les effets ou l'utilisations des musiques. Du coup les fans japonais ont crié au scandale, et pas qu'un peu c'était genre du niveau " Han shot first ". Pendant des années c'est resté la seule version de Kidô Senshi Gundam dispo en DVD, la la sunrise n'osant redoubler la série suite à tout ça.

5 ou 6 ans plus tard les pistes d'origines sont finalement restaurées (je connais assez mal l'histoire derrière cette restauration, sorry) et la série est rééditée puis les films avec la piste son d'origine. Et les Blu-ray des films au Japon ont bien évidement les deux pistes son.



Du coup techniquement la 5.1 est plus propre et dynamique. Mais la piste stéréo est celle d'origine, celle qui est la plus légitime (même si la 5.1 a été supervisée par Tomino lui-même).

