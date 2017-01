L'Enfant et le Maudit : il était une fois deux êtres que tout oppose...

Il était une fois une enfant et un non-humain maudit, venus de deux mondes différents. Alors que l’étrange être veille sur la petite fille, celle-ci vit à ses côtés sans se rendre compte de la dangerosité du monde qui l’entoure. Candide, la jeune humaine attend qu’on vienne la chercher, tandis que la créature n’ose pas lui révéler la triste vérité et briser toutes ses espérances… Traversée par une douceur empreinte de tristesse, cette relation calme et sensible se construit par petites touches et soulève nombre de questions : que font-ils ensemble ? Pourquoi la protège-t-il ? Qu’adviendra-t-il d’eux ? Pourquoi les hommes s’en prennent-ils au "Maudit" ?… et bien plus encore !

Komikku

"L’Enfant et le Maudit"

-- Un conte fantastique ensorcelant, lyrique et délicat. -

Mag Garden

Nagabe

tirée à plus de 200 000 exemplaires au Japon

"L’Enfant et le Maudit"

DÈS LE 9 MARS 2017

[ANNONCE]Ce duo fonctionne à merveille et leur complicité est un rayon de lumière dans la noirceur du monde extérieur. Baigné dans une atmosphère prégnante, enivrante et poétique, le contraste entre ces deux individus que tout oppose transparaît à chaque instant. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit… Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux…« Si jamais tu rencontres un être de l'extérieur, tu ne dois surtout pas le toucher... à cause de la malédiction. »Coup de cœur des éditionsest un titre unique en son genre. Merveilleusement mis en image, le récit éblouit à chaque case. Fourmillants d’une multitude de traits et jouant beaucoup sur l'opposition entre l’ombre et la lumière, les dessins s’accordent à merveille avec le ton sombre et doux du récit. Associés au sens aigu de la narration de Nagabe, aux postures précises des personnages ainsi qu'à la mise en page soignée, les émotions surgissent à chaque instant et transportent dans ce monde singulier où règne la dualité.Véritable chef-d'œuvre instantané, "L’Enfant et le Maudit" est la nouvelle perle rare de("The Ancient Magus Bride", "Pétales de réincarnation", "Père et fils"…). Jeune auteur talentueux,nous présente un conte fantastique ensorcelant, lyrique et délicat. Succès public et critique, la série déjà réimprimée à de nombreuses reprises est à présent, alors que son premier tome est sorti il y a moins d’un an !Imprégné de nombreuses influences narratives et graphiques,est un titre universel qui transcende les genres et porte de nombreux messages.L'ENFANT ET LE MAUDIT, UN CONTE INTEMPOREL, UNIVERSEL ET PUISSANT À DÉCOUVRIR!!