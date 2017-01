Honnêtement le planning annoncé ce week-end, avec l'épisode 5 fin 2017 et le 6e en 2018, me fait dire qu'on se dirige vers un alignement des astres et qu'en 2019 on aura un remake complet de MS Gundam basé sur le manga. C'est trop parfait pour qu'ils ne le fassent pas.

La question est celle du format, rester sur des faux films comme actuellement, mais en accélérant la cadence, ou une série TV complète comme il se doit.



Pour l'épisode l'ellipse entre le moment où Char propose à Lalah de l'emmener dans l'espace et le début de la seconde partie, où il est devenu pilote d'essaie, donne vraiment l'impression qu'on passe à un autre épisode comme si cette OVA était le produit d'un remontage.

Le staff n'y est pas pour grand chose, dans le manga ça fonctionne parfaitement via le découpage en chapitres. C'est le format choisi par la Sunrise et Bandai qui a donné naissance à cet épisode un peu bancal. Mais dans l'ensemble c'est tout le rythme de la série qui airait pu bénéficier d'un peu plus de souplesse sur la durée des épisodes.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.