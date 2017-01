Sch@dows a écrit: Je parlais principalement de la qualité d'animation.

C'est sur que le storyboard, un réal d'expérience n'a pas forcément besoin de s'y reprendre à plusieurs fois (même si encore une fois cela ne m'a pas gêné sûrement parce que, en spectateur moyen que je suis, j'avais d'autres attentes que les tiennes).

Zêta Amrith a écrit: Le succès de ce soap de Marc Lévy film est surtout un nouveau révélateur de la dilution de la tribu otaku. Le fait que les goûts des otakus actuels (les faux , dirait dédaigneusement Okada) convergent avec ceux de ménagères au coeur d'artichaut - seul public à même d'offrir pareil carton à Your Name - nous en dit pas mal sur comment l'anime japonais est progressivement devenu consensuel et uncool .

En qualité d'animation, ça reste vraiment bien animé, et les personnages ont beaucoup gagné en expressivité, notamment les mimiques des visages.Si je parle de mise en scène, c'est que vu le succès critique émanant même de mordus de la japanime, je m'attendais à un gros upgrade niveau cinématographique.Après l'avoir vu, je viens à me demander si à force de s'empiler 100 séries tv d'animation par an, certains ont la mémoire courte sur ce qu'est le top de la japanime. ( notamment les vrais crack en film d'animation )Je m'en bats que ce film ait surpassé en nombre d'entrées les ghibli, mais pour moi ça aurait dû se passer en récompense d'un réalisateur plus chevronné. Hosoda, ça serait mieux passé car niveau mise en scène, il est très talentueux.Du coup, Amrith a encore tapé dans le mille sans avoir vu le film.Quant à toi Mangakam, je te remercie pour le partage en vostfr de garo divine flame que je me réserve pour ce week-end.