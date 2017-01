Dusk Maiden of Amnesia

Lorsque Sato est enfin prêt à déclarer sa flamme à son amie d’enfance – Hime – celle-ci lui annonce qu’elle déménage. Sato, voulant tout lui avouer, va découvrir qu’elle est la princesse d’un autre monde et qu’ elle est sur le point de se marier pour sauver son royaume de forces maléfiques.

N’écoutant que son courage, Sato tente de lutter contre un monstre surgi de nulle part. Hime lui passe la bague au doigt pour que l’anneau

lui confère une force magique. Or, pour sauver le royaume, il faut devenir plus puissant et obtenir 4 autres anneaux… et donc 4 autres femmes.

3 février 2017

Ces dernières années, vous avez été nombreux à lire et à savourer la série! Le duo d’auteurs, qui se fait appeler, fera ainsi son grand retour dans le catalogue kana en 2017 avec sa toute nouvelle série :Si l’ambiance se veut moins sombre quele trait de l’auteur reste reconnaissable entre tous et l’histoire plus complexe qu’il n’y paraît dans les premières pages. Le duo a gardé le côté romance présent dans Dusk Maiden mais l’a cette fois appliqué à un univers héroic fantasy !Maybe a ici réussi à produire une série rythmée par des combats et des scènes cocasses mêlant jalousie et humourLe tome 1 sera disponible dans la collection(tout comme Dusk Maiden) et sortira le