Megaman Gigamix

Des cristaux d’énergie d’une puissance phénoménale ont été découverts sur un lointain astéroïde abritant les ruines d’une civilisation extraterrestre. Mais celles-ci sont défendues par de puissants automates, et seul un robot d’un genre nouveau pourra les neutraliser. Pour le construire, une seule solution : faire collaborer les docteurs Light et Wily ! Et l’aide de Megaman ne sera pas de trop pour récupérer les fameux cristaux...

D’autre part, une course de robots est organisée pour célébrer l’ouverture du World Bridge, un immense pont reliant le Japon à la côte ouest des États-Unis. Déterminée à prouver ses talents de pilote, Roll décide d’y participer sans prévenir personne, mais le docteur Wily en profite pour piéger son véhicule. S’il veut sauver son amie, Megaman va devoir finir premier de la course !



Le tome 2 paraîtra en avril 2017