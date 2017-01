Ben, être un bon réalisateur est une chose, être un bon écrivain en est une autre. Pour Hosoda, je me suis fais chier la plupart du temps devant ses films, à l'exception des enfants loups (et sans compter les productions Toei). Le garçon et la bête s'est pour moi effondré directement après le premier tier, se dirigeant là où je ne le voulais pas. Puis, avec la foule, cette baleine et ces particules en 3D et une framerate horrible (j'avais l'impression que le film ramait), il y a quand même des décisions discutables.



Pareil pour Shinkai cela dit, seul your name. a réussi à capter mon attention. Je pense quand même qu'il a évolué en tant que réalisateur, mais ça reste à confirmer.