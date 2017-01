Oui, pour la foule en 3d c'est quelque chose que nous redoutions avant la sortie du film car c'était le même studio que les enfants loups qui se chargeait de la 3d. En fin de compte, ça passe mieux que ce qu'on redoutait.

Après "décisions discutables" comme tu le dis, ça ne pèse rien devant la réussite plastique, filmique et niveau animation de l'ensemble du film.

Vu les noms des animateurs derrière Your name, je m'attendais à mieux car ça a beaucoup de top animateurs qui ont la fois bossé sur du Hosoda, Ghibli etc...

Voilà pourquoi, j'espérais que ça atteigne un certain degré d'excellence.



Pour le garçon et la bête, le film est pour moi très bien équilibré, et puis Hosoda va au bout de son propos, y a du sacrifice dans l'air alors que pour Your name, Shinkai s'est dégonflé à la fin; je ne comprends pas pourquoi certains étaient émus.

Hosoda est un bon conteur en + d'être bon réalisateur, c'est indéniable et reconnu par le gratin du milieu.

Après pour le meilleur, on entend de tout.

Certains n'ont d'yeux que pour les enfants loups, d'autres pour la traversée du temps, certains pour le one piece film 6...