Mes fiches me disent que les 5 derniers épisodes ont été écrits par Maegawa Atsushi. Que Toriyama ait glissé un post-it avec la conclusion, OK, mais écrire toute la fin je ne pense pas. Surtout que le coup de "il est temps pour vous d'arrêter d'abuser des Dragon Balls" contredit directement la conclusion du manga qui à l'époque devait encore être fraiche dans sa tête.





Et je ne suis pas expert en DBGT , j'en ai même complètement rien à battre DELUXE tellement à mes yeux Baby, Super C-17 et les Dragons Maléfiques c'est la cristallisation de tout ce qui n'allait pas dans DBZ , mais j'ai un gros doute sur l'affirmation qui veut que la série se soit arrêtée après la défaite de Baby. Ça aurait voulut dire la fin de la série après 40 épisodes, soit 3 cours , soit même pas une année de diffusion. Pour une série Dragon Ball en 97 ça me semble très douteux, surtout quand l'objectif avoué de cette série était de faire perdurer autant que possible la hype planétaire Dragon Ball malgré la fin du manga.

La structure de la série avec ses changements de ton et la façon dont ses arcs s'enchainent très vite me fait plutôt dire que le staff naviguait à vue et improvisait le récit au fur et à mesure.





Ramior > avant de lire le nom je me suis demandé si c'était pas Gokû en armure de Saiyan. La preuve que le SSJ3 c'était vraiment pour se moquer des fans : ils ont tous la même gueule avec.

