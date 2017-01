Zêta Amrith a écrit: Marrant. La Master System fut ma première console mais la Coleco fut la première console à laquelle j'ai joué. A cette époque c'était le jour et la nuit d'une génération de console à la suivante.



Je confirme. La première fois que j'avais joué à la Master System, j'avais pris une claque, tant les graphismes des jeux étaient beaucoup plus beaux et soignés que ceux de la ColecoVision.J'avais beau avoir 9 ans, la bonne vieille Coleco me semblait déjà complètement obsolète et préhistorique par rapport à la Master System sur laquelle je m'éclatais comme un fou.Avec le recul, c'est aussi amusant de se dire que les deux constructeurs ennemis à l'époque, en l'occurrence Sega et Nintendo avaient sorti des jeux sur Coleco. Je pense notamment au shoot them up "Zaxxon" édité par Sega et "Donkey Kong" édité par Nintendo qui sont tous deux sortis sur Coleco !