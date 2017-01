- soit on part du principe que le méchant est méchant, qu'il n'y a pas à l'expliquer, point.

- soit on relate les circonstances qui ont fait du méchant le méchant.

Seulement l'anime choisit les deux options à la fois, c'est-à-dire en réalité aucune.

Absolument.Bin non : C'est une évolution vers un autre stade.Le DRH le dit lui-même dés le début : Il a conscience de pas être mieux que sa condition d'humain de base. Il a un petit pouvoir décisionnaire sur d'autres, mais pour le reste, c'est un homme frustré de son incapacité à aller plus loin.Lorsqu'il se réincarne, il a le choix d'utiliser ses pouvoirs pour devenir une autre personne... ou au contraire d'évoluer vers un stade supérieur du "mal". Car autant sur Terre, il était limité dans ses capacités, autant là il peut se réaliser pleinement. La preuve : Il tue. Et il tue avec un plaisir sadique et jouissif. La différence est d'autant plus marquée que sur Terre, on ne voit jamais clairement son visage. C'est un inconnu comme tant d'autres. Et quand il fait son job, il est aussi expressif qu'une roue de tracteur. Dans ce monde alternatif, il jubile, il jouit, il est en pleine extase de son pouvoir de destruction réel. Sur Terre, il pouvait "tuer" indirectement en poussant au pire ses victimes au suicide. Dans le monde alternatif, il met directement la main à la patte !On en revient donc au choix du gars : Soit changer en bien, soit continuer en mal, mais à un niveau supérieur.Donc ta "tautologie" est ici hors sujet.Ce n'est pas la même chose, c'est aller vers autre chose.Certes, ça réponds au même principe de comportement.S'il restait un bureaucrate de base (comme dans son plan de départ d’ailleurs : devenir un planqué suite à son acte héroïque de l'épisode 2), je serais complètement d'accord. Le gars ne ferait que répéter son schéma terrestre sur une autre Terre. Intérêt zéro. C'est clair.Mais non, là, je le répète : il mets la main à la pâte, et passe à un niveau supérieur.Finalement, le plus gros "défaut" que je pourrais reprocher à cet anime, c'est son héroïne loli. En faire une nana, je dis pas, mais perso, j'aurais vu plus de logique à mettre en scène une jeune cadette du même âge que ces collègues. Mais bon, le fait d'en faire une loli, outre l'aspect commercial de la chose, c'est aussi souligner le décalage "petit génie" avec ses collègues. Ouais bon OK c'est facile. Mais bon : Japon, lolita, moe, cute, décalage, tout ça quoi... Bon on accepte ou pas, hein... Et je comprends qu'on accepte pas justement...