Yoake Tsugeru Lu no Uta - Lu over the Wall - ( La chanson de Lu annonce l'aube ). Toujours pars Science Saru, sortie le 19 mai.



http://lunouta.com/ Double Yuasa cette année :- (). Toujours pars Science Saru, sortie le 19 mai.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.