Film vu tout à l'heure.Bon film mais comme je le pressentais, on est encore loin du garçon et la bête et de Marnie.Je l'ai vu en VF car c'est ce que je fais pour les films animés histoire de voir le maximum de phase d'animation à l'écran.Mais bon, ça a la plastique d'un Ghibli mais niveau animation que ce soit la gestuelle et le volume d'animation à l'écran, on en est loin, même du dernier Hosoda qui a le niveau Ghibli. Même en vostfr, je n'aurais quasi rien raté des phases du quotidien etc...Oui, c'est bien animé mais sans âme. Y a juste un passage crayonné qui sort du lot.Niveau réalisation, ouais on est encore loin de Yonebayashi et Hosoda.Niveau histoire, c'est au contraire la première partie que j'ai trouvé trop "anime" digne d'une série tv d'animation dans les choix de réalisation; des écrans noirs pour faire des transitions, des bulles humoristiques au-dessus des persos etc... Je n'ai pas senti de maîtrise cinématographique dans cette partie-là et je restais sur un sympa-bof.Heureusement la seconde partie est bien meilleure car it gets serious et on comprend que les japonais ont pu se sentir concernés. Mais bon, de là à verser des larmes ou se sentir émoustillés quand on voit la hype autour de ce film, c'est peut-être compréhensible devant le coeur de cible nippon qui peut se sentir concerné même si la maestria dans l'execution n'est pas là. Pour un étranger, il me fallait une meilleure maîtrise pour m'emporter.Le film est bon car Shinkai avait un scénario avec les bons ingrédients dans la seconde partie mais entre les mains d'un autre réalisateurs, ça nous aurait donné une meilleure soupe où l'émotion aurait pu l'emporter et en osant aller au bout des choses.Au moins dans le garçon et la bêteJe me demande même si je ne préfère pas Kokoro-Anthem of the heart à ce Shinkai, dommage que la phase rotoscopie diminue la qualité de Anthem of the heart.Vu la hype de Your Name, je me demande s'il est en fin de compte pas du tout le meilleur film animé jap de l'année 2016. Y a in this corner of the world et a silent voice qui peuvent lui disputer cela.Pour résumer, Shinkai avait de quoi faire mieux vu ce qu'il avait entre les mains dans la deuxième partie...