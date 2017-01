Amrith > "Dissimuler les lacunes techniques du jeu" me semble plus pertinent que de les exposer frontalement et en un sens, c’est aussi un peu l’Histoire du jeu vidéo et de son évolution technique que de voir comment, par des astuces de rendu ou de développement, certains sont arrivés à faire oublier les limites des machines sur lesquelles ils travaillaient. On en rit aujourd’hui et tous n’ont pas bien vieilli, mais sans la fameuse brume de la N64, on n’aurait pas eu Turok et beaucoup de jeux qui ont marqué leur époque. Je serais presque tenté de dire que le cache misère est le meilleur ami du développeur (et du joueur), s’il est malin, maîtrisé et qu’il sait s'insérer dans une esthétique réfléchie. Or, sur BotW, ce qui se voit – et qui lui est vertement reproché – ne relève pas à mon sens des choix de DA, mais bien des limites du hardware (ou du travail de développement en soi). Ce n’est pas parce que c’est cel-shadé que ça aliase, que ça rame ou que les textures semblent dater de 10 ans… D’ailleurs, la DA est ce que beaucoup sauvent, en contrepoids de ce qui apparaît techniquement faiblard.Après, j’entends bien que ce rendu effectivement très typé, à la fois pastel et (volontairement ?) brumeux, puisse déplaire, mais ça relève là du strict choix esthétique. Je ne cache pas, dans ma grande naïveté, que j’espérais effectivement secrètement, dès l’évocation de la NX et du fait que ce volet sortirait simultanément sur Wii U et sa remplaçante-qui-ne-remplacera-pas-la-Wii-U, que la présentation de 2014 s’avérerait être le rendu upgradé pour la meilleure des deux consoles. Maintenant qu’il est acquis que les différences seront minimes, j’attendrai de découvrir à quoi c’est dû : est-ce que le portage tardif d’un titre développé nativement sur Wii U compliquait à ce point l’upgrade en question, ou est-ce que la Switch n’est guère qu’une Wii U + nomade ?Et pour ma défense, il faut se rappeler qu’assez unanimement, Nintendo avait "gagné l’E3 2014" avec quelques secondes d’un Zelda gonflé aux hormones, selon des méthodes qui n’avaient pas dupé que moi.Cela dit, la comparaison avec Xenoblade Chronicles X fait mal parce que même si, packs compris, le jeu pèse plus de 30 Go (soit la totalité de l’espace interne de la Switch), il semble techniquement très au-dessus de ce que la Wii U a fourni par ailleurs. Qu’ils aient appelé Monolith Soft à la rescousse sur le développement de ce Zelda est d’ailleurs tout sauf une surprise, au point qu’ils auraient peut-être dû les impliquer tout de suite.