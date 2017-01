Doki-Doki

Futabasha

Gekkan Action

Karman Gain

3 volumes

KAZUMIYA Akira

Résumé

Une plongée terrifiante au coeur des mondes virtuels !

Ryûichi décide de jouer à la version gratuite du jeu Karman Gain qui, d’après la rumeur, est censé pouvoir réaliser nos vœux les plus chers dans le monde réel si on remplit certaines conditions. Mais sans le savoir, les avatars qu’il utilise dans le jeu sont liés à ses amis et les met ainsi en grand danger de mort. Comment sortir de ce jeu mortel une fois que l’on s’y est inscrit ? Et quel grand secret se cache derrière Karman Gain ?

Rendez-vous donc en février pour découvrir le volume 1 de Karman Gain !

a le plaisir de vous annoncer le lancement en février 2017 de son nouveau seinen : Karman Gain !Publié au Japon chezdans le magazine(aux côtés de King’s Game Origin),est un jeu smartphone mystérieux et implacable. Cette série courte enest particulièrement bien menée de bout en bout : son auteur,, manie l’art du rebondissement !