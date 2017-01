Taifu Comics

Qualia under the snow

Kanna Kii

Dès le 26 janvier

Résumé :

Akio Kobayashi est passionné par les plantes et préfère leur compagnie à celle des personnes. Umi Ôhashi, un étudiant gay, enchaîne les aventures sans lendemain. Tous deux dans la même université, ils habitent également dans le même foyer étudiant. Inévitablement, ils finissent par passer beaucoup de temps ensemble. Ces moments vont leur permettre d’apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, leur relation évolue.

Découvrez un récit de tranche de vie empreint de douceur et d’innocence. Une immersion dans le quotidien d’une jeunesse qui malgré ses doutes et ses incertitudes ne demande qu’à accepter ses sentiments et vivre pleinement sa vie !

Quand la mélancolie de l'hiver laisse place à un doux espoir printanier... Kanna Kii nous plonge au cœur du quotidien de deux étudiants qui vont devoir apprendre à vivre avec leur traumatisme passé afin de continuer à avancer et profiter pleinement du futur ensoleillé qui se dessine à travers les flocons de neige qui tombent sur leur chemin. Aller de l'avant en faisant face à son passé, ne pas se laisser abattre par les difficultés présentes et garder espoir en l'avenir...