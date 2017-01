En même temps, les gens juste méchants, comme ça, ça existe aussi, hein. On ne demande pas pourquoi un héro est gentil, pourquoi le faire pour un méchant. Parce qu'il faut une raison pour nous rassurer ? Non, il y a des ordures partout et voilà, quoi. Que cela dérange notre sens moral, ça oui je le conçois. Et c'est fait pour ^^.

D'ailleurs dans le manga, le DRH est encore plus méchant. Je trouve que dans l'anime, ils l'ont adouci. Mais il fait parti des "méchants qu'on aime détester". Pas le genre "minable" pas doué, le mec juste con et point barre. Non, c'est un méchant qui à de la jugeote, de l'ambition, et l'intelligence pour parvenir à ses fins. C'est la différence entre un personnage juste con et minable, et un sale con qui a au moins de la gueule, et qui peut donc séduire.

Reste à voir ce qu'il va devenir : une ordure jusqu'au bout pour amuser les Dieux (oui dans le manga, ils sont plusieurs), ou prendre un chemin de rédemption au risque de tomber dans de la morale bien pensante et rassurante ?