Le dos des boites

Bouffer par les nids, c'est raccordSinon voici de nouvelles images:Voila, pour ma part même si je ne vais surement rien acheter, à la limite le White Dwarf et encore, j'aime beaucoup le visuelle et la thématique de l'armée, qui me fait penser à Total Recall pour je ne sais quelle raison et je suis content de les voir faire autre chose que du Marines à toute les sauces.J’espère que la gamme seras un succès, ils sont déjà en rupture de stock en Nouvelle Zélande le 1er(et seule pays pour l'instant) pays à les avoir reçus et que cela ouvrira le chemin à plus de codex orienter xenos (je reve d'un codex sur une race xenos qui vénères le chaos!)Et j’espère également qu'ils seront dans d'autre gamme, comme les JV, genre une extension du futur Dawn of War 3 concentrer sur eux!