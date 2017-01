Ca parle que de bouffe alors ou pas ?



Onigamiden.



Long métrage du studio Pierrot sortit en 2011 et qui m'intriguait plus ou moins depuis que j'étais tombé dessus par hasard.



Après l'avoir vu, il y a deux choses très claires sur ce film.

1) Toute la partie direction artistique, animation, CGs, cadrages... est juste bluffante. Le film dispose d'un haut niveau technique et ça se sent tout du long, avec de multiples plans séquences, travelings, panoramiques, tout très bien supporté par une 3D excellente et qui ne tache pas.



2) C'est Kawasaki Hirotsugu qui l'a réalisé, et si vous connaissez ce nom, c'est parce que vous avez vu Spriggan et que vous comprenez le problème. Pour les autres, c'est incroyable d'avoir une telle débauche de pognon visuel et un script autant aux fraises. L'échec narratif du film est total, la présentation des personnages est ridicules, l'avancement de l'histoire se fait au petit bonheur la chance sans aucune notion de crédibilité voir de temporalité, les dialogues sont d'un plat affligeant et c'est pas les doubleurs sans motivation qui viennent relever le niveau.

Bref, très mitigé. Malgré une ambiance sympathique et un visuel époustouflant le film est trop desservit par une histoire qui saute allègrement dans le ravin toutes les cinq minutes.



Je vous laisse avec un trailer pour vous faire une idée. A noté que le son déconnant est plus ou moins partie prenante de l'expérience :smiley pokerface:.





When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け