C'est l'inverse. Le cœur du business de Naintendeau c'est le jeu, ils le répètent ad nauseam . Ils ont besoins de consoles parce que c'est que sur leurs consoles qu'ils sortent leurs jeux. Se diversifier multiplie les sources de revenus mais si tu regardes bien c'est soit sous forme de licencing , soit en partenariat avec des société du milieu, rarement eux-même. Les parcs et les séries feront rentrer de l'argent, oui, mais pour Nintendo le but doit surtout être de maintenir leurs marques en vie et leur donner de l'exposition. Les rendre attractives. Si Nickelodeon produit une série Zelda par le staff de Khora (dans mes rêves) ça va rendre les jeux de la série plus désirables.

On l'a vu l'année dernière où au carton Pokémon Go a succédé le carton Moon/Sun (même si bien malin qui pourra déterminer réellement l'ampleur de l'influence du premier sur les ventes du second) .

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.