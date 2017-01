- Pad Pro doté d’un gyroscope- Ecran tactile à retour de force "haptique"- Joycons délivrant des "vibrations HD"Ou comment gonfler les coûts de production – et donc le prix d’un hardware à la traîne – en lui collant des gimmicks qui serviront 3 fois. Ce sens aigu des priorités, chez Nintendo…Je me demande quand même jusqu’à quel point les jeux présentés – même via des trailers annonçant des sorties encore relativement lointaines – ont été nativement bossés sur Switch. Cette impression d’avoir assisté à une grosse récup’ de jeux Wii U redirigés à la hâte sur Switch me hante depuis deux jours. Et en un sens, il vaudrait mieux, parce que pour le moment, je ne vois pas en quoi cette machine sera mieux armée que sa devancière pour y accueillir des portages PS4/XB1. Le gap avec la current gen’ m’apparaît même plus net (et donc, plus inquiétant) qu’au moment où la Wii U n’avait encore face à elle que la PS3/360.Entre autres exemples, EA qui annonce déjà un FIFA "développé spécifiquement" pour la Switch, ce qui semble la façon polie de dire qu’il va être downgradé…[Mais sinon, ça va hein... Vous saviez que ce lundi est statistiquement considéré comme le plus déprimant de l'année ?]