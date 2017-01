Rhyvia a écrit: Si tu mets cette condition, c'est que tu as parfaitement compris de quoi je parlais et ça ne sert à rien que tu poses la question. Donc oui, je pensais à des jeux PC et pas spécialement console.

Certes, mais je ne met pas le PC en concurrence avec les consoles, et je doute que Nintendo s'en soucis plus que ça également.Je ne dis pas le jour ou tout le monde jouera en cloud gaming avec le petit boitier qui va bien en dessous de la TV, mais pour l'instant, entre le coût, les soucis de logiciels (drivers, etc.) & paramétrages (l'auto config nvidia est d'une nullité sans nom et AMD l'a carrément abandonné), l'encombrement de la machine ou le manque de confort pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le brancher à la TV du salon ... les consoles ont encore de long jours devant elles en ce qui concerne le grand public.L'histoire du port RJ45, même si c'est facilement contournable comme sur Wii U avec un adaptateur USB <-> ethernet, ça montre bien a quel point ils prennent au sérieux le online compétitif.Le coup de grace risque d'être quand ils montreront l'interface de la machine (qui étaitsur toutes les machines des différents events de même que la fonction de screenshots), mais là je suis mauvaise langue puisque rien n'a encore été montré.Sans en attendre (comme Puyo) une intégration de twitter, netflix et autres, ce dont je ne me sert déjà pas sur les autres consoles, du multi-tâche serait un minimum et peut être l'ajout d'une fonctionnalités semblables aux achievements (je veux dire tout le monde s'y est mis, même Steam, Nintendo va bien finir par y voir un intérêt).Franchement, plus on en discute et plus moins je comprends cette conférence. C'est le même genre d'event que Sony et Microsoft ont organiser pour la sortie de leur console quand ils leur restaient encore 2-3 salons et plusieurs mois avant la sortie de leur console respective, histoire de distiller des information en continue et se maintenir sur le devant de l'actualité. Mais là, avec une console qui doit sortir d'ici 1 mos et demi, sans salon majeur prévu d'ici là, et tout le mystère qu'ils nous ont fait miroiter lors du 1erde la console ... c'est à n'y rien comprendre.Et tout ça m'énerve au plus haut point parce que je suis très loin d'en avoir rien à foutre de Nintendo.Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils font de la merde et que tu te dis qu'ils vont avoir tirer les leçons de leur erreurs, un projet annexe vient renflouer les caisses (Amiibo, Pokemon Go, Nes mini, Mario Run) et leur permet de continuer sans douter -__-'