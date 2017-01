Occultic;Nine (fini !) : Après un épisode 10 très WTF, qu'il est déconseillé de regarder si on ne se souvient pas du 9 (et si les images qui tournent dans tous les sens vous donnent envie de vomir), l'action s'emballe et l'histoire se précipite vers sa fin. On comprend aussi la signification du titre de l'anime. Les deux derniers épisodes sont plutôt bien rythmés, prenants et je trouve même que les personnages redeviennent intéressants. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne moitié d'épisodes de remplissage. Les 9/10 expliquent bien l'intrigue (très spéciale on va dire, mais cohérente dans son délire) et les 11/12 la résolvent. Entre les premiers et ces quatre-là, qu'est-ce que la série s'est traînée...