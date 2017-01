T'es déjà allé à Japan Expo ? Ou n'importe quelle convention "geek" ? Parce que là bas on voit des armées de gens avec leurs 3DS ne jouer qu'à un seul jeu : le Streetpass . Tu streetpass comme dans un gangbang là bas. C'est d'ailleurs cool quand tu fais la queue pour une séance de dédicace ou que t'es assis à attendre une conférence ou un concert.

Je pense que les gens continue de trimbaler leurs consoles, mais y jouent moins dans les transports (encore une fois le smartphone est un peu l'appareil ultime pour ça, tu fais tout avec musique, film, jeu, livre, net...) que de façon posé une fois arrivés. Il suffit de voir que quand les bonnes conditions sont là ils sortent tous la console.



(mais ouais, je te rejoins entièrement sur le fait que compter sur le public nomade pour faire le succès de la Switch c'est juste pas possible et que même moi je prévois de l'utiliser avant tout en usage sédentaire sur la TV ou dans le pieu et peut-être parfois en vacances (même si je caresse l'idée d'importer une jap, de la brancher à des enceintes portables, lui filer le net via mon téléphone et avoir le karaoke Joysound n'importe où avec les potes))

