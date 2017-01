Lion > Pour ce qui concerne le comparatif imagé, si tant est que deux screenshots inanimés suffisent à la démonstration, j'avais pourtant bien précisé en effet que les versions Switch et Wii U de ce Zelda semblaient proches, en dehors des réserves techniques qui sont de toute façon plus globalement émises à son sujet depuis l'E3 dernier. Mais aussi dérisoire cela puisse-t-il sembler, oui, Breath Of The Wild devrait tourner un peu mieux sur Switch, notamment en termes de framerate. Sachant que j'achèterai une Switch de toute façon - et je ne serai pas le seul ici - oui, j'admets avoir une préférence. La seule question que je me pose encore, au vu du prix de la machine, c'est : Est-ce que j'attends encore ? Comme c'est parti, y'a des chances.



Bon après, moi je trouve le jeu esthétiquement cool quand même. Mais je sas pas, je dois être un peu dingue.



Tetho > La N64 : cartouches, 4 ports manettes et le premier stick 3D de salon. La volonté de démarcation peut aussi commencer là, avant même d'avoir un jeu à enfourner dans la machine. Pour le reste, rien de ce que j'ai dit ou écrit au sein de ce topic ne laisse supposer que j'ignore ce qu'ont été la NES (première machine que j'ai possédée, et que je vais probablement racheter à la place d'une NES-mini) la SNES (qui restera certainement la console à laquelle j'aurai le plus joué) ou la GC (à laquelle je joue encore). Alors bon, je sais que sur Internet, on aime tous avoir le dernier mot, mais dire avec une touche de condescendance que je ne suis guère qu'une "victime" du Nintendo d'Iwata alors que :



1 - Je n'ai pas eu de DS, ni de 3DS. Ni même de Wii, qui a eu pour seul mérite de me renvoyer à ma SNES et me pousser à renflouer ma collec' rétro.

2 - Je n'ai fait que m'appuyer - en effet - sur ce que fait Nintendo depuis 10 ans pour anticiper ce qu'ils s'apprêtaient à faire maintenant.



... C'est d'une malhonnêteté manifeste.

D'autant que ce n'est quand même pas comme si le caractère hybride (et donc, différenciant) de la Switch n'avait été jugé pertinent/intéressant/porteur que par moi. Après, personne, et certainement pas moi, ne réclamait quelque chose d'aussi compliqué, cher, techniquement à la traîne et encore porté sur le motion gaming.



Amrith > Pour relativiser, quand même : la Wii U, beaucoup n'avaient pas compris la base-même de ce que c'était. La Switch, c'est une console de salon qu'on peut transporter pour jouer "on the go" et ça, c'est à la fois facile à expliquer/piger et ça permet très vite de se projeter. Comme accroche marketing, c'est en tout cas incomparablement plus aisé à vendre que "Vous allez pouvoir faire du jeu asymétrique !".



N'enterrez pas cette console trop vite, même si Nintendo semble prêt à tout pour s'auto-plomber.