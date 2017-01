Yo-Dan a écrit: Et surtout, le métro, c'est un truc de Parisien. Perso', je le prends tous les jours, mais je n'aurais pas le temps pour des sessions de jeu sérieuses. Ça ne se prête, pour une extrême minorité de concernés, qu'à des jeux "sur le pouce", et certainement pas à Xenoblade ou Zelda.

Hahaha non.

Je sais que tu interprètes mes remarques envers toi comme condescendantes, et je t'assure que ce n'est pas mon intention, mais là je vais devoir l'être : tu ne sais pas de quoi tu parles car tu n'as jamais vraiment essayé.

J'ai joué à Zelda dans le métro/RER/tram, à Persona , à Odin Sphere , à Super Robot Taisen , à Gyakuten Saiban , à Metal Gear Solid et à une liste longue comme trois fois mon bras de jeux "aux longs cours". Et j'en ai fini dans les transports même. Et si j'avais une new 3DS j'aurais probablement joué à Xenobled en déplacement.

Les fonctions de veille des consoles portables modernes sont idéales pour ça, comparé à l'époque où je jouais à la GBA dans le métro. Le métro est en effet un truc de parisien et le parisien il sait jouer à la console même debout aux heures de pointes, le parisien c'est un survivaliste de la jungle urbaine. Parfois tu ne joues que 5 minutes parce que ho quoi on est déjà à Réaumur-Sébastopol ? et parfois t'as le temps de te poser et tu finis par presque manquer ta station parce que t'étais à fond dans ton combat contre un boss.

Le gamer parisien il ne se laisse pas impressionner par le métro, il joue everyday, everynight, everywhere. Parce que en soit l'exercice est pas plus compliqué que lire un livre, poser son marque page et reprendre là où t'en étais 5 minutes, deux heures ou un jour plus tard.



Par contre la taille de la bête joue, oui. Les (3)DS sont autrement plus adaptées à cet usage nomade rapide que les PSP/V. Et la Switch est encore une taille au dessus de ces deux là.





