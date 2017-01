Persona Q (3DS)

: très très bonne surprise, autant j'accroche moyennement à Etrian Odyssey dont ce jeu en reprends partiellement les mécaniques (carte , FOE etc) , mais avec un design bien plus sympatoche qui se prête bien à la 3D , l'ambiance (Themes de niveaux, moins générique que son modèle) , le bestiaire (on retrouve certaines créatures bien connues, d'autres originales) sont bien agréables et les labyrinthes un peu moins touffus qu'EO (ce qui plaira moins aux hardcores d'EO qui aiment les maps gigantesques mais conviendra mieux aux casus de ce type de jeu comme moi)La plus belle surprise est le système de sub-personas, qui reprends la quasi intégralité des personas de P3&4, outre le casting des deux séries dont on choisira ses personnages fétiches.Pour revenir sur le système de sub-personas justement, là ou EO joue avec des classes et des skills définis, PQ (lotus ou moltonel au choix) , permet de faire à peu près n'importe quelle composition de persos / skills , ce qui apporte plus de liberté , variété dans la personnalisation, au détriment de choix assumés (sur EO il faut davantage réfléchir aux choix de skills).Seul regret pour l'instant, le fait de ne pouvoir posséder que 15 personas maxi , je ne sais pas si ça évolue mais j'aurais aimé pouvoir en avoir plus ou en ranger dans un genre de coffre histoire de faire une collec.Du coup ça force le joueur à utiliser la fusion et faire des choix ce qui d'un coté n'est pas trop mal non plus.Bref c'est bien fun et je le recommande aux amateurs de dungeon crawling même si zêtes pas un mordu de Persona (enfin ça aide, y a pas mal de références sur les persos et caractères ou des anecdotes parfois) , en patientant pour Stranger of Sword City (Vita), et Nights of Azure (ps4), avant le mastodonte d'Atlus de 2016, Odin's Sphere LF (dont la démo est sortie d'ailleurs sur le store jap, qui permet d'apprécier le changement de gameplay, qui regagne nettement en dynamisme.... un mix entre muramasa et DC) en Juin.