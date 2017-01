Zêta Amrith a écrit: J’ai du mal à croire qu’ils sortent la console dans ces conditions. Il doit manquer un truc parce que même un fan réfléchira vingt fois avant de banquer ça week-one.

Vrai que je commence à m’interroger… Et pourtant, c’est pas faute de n’en plus pouvoir d’attendre Zelda, auquel je veux jouer dans les meilleures conditions possibles (donc, pas sur Wii U).Quant à tes réserves concernant Super Mario Odyssey, elles expliquent peut-être que le titre rate largement le lancement. Il a certainement besoin d’être peaufiné, mais je n’y vois rien d’inquiétant. Et surtout, je me rappelle à quel point les premiers trailers de 3D World n’ont pas rendu justice à ce que s’est avéré être le jeu au final.Sinon, dixit Gamekult The Legend of Zelda : Breath of the Wild - 3 Mars 2017 à 59.99 dollars.1-2 Switch - 3 mars 2017 à 49.99 dollars.Super Mario Odyssey - fin 2017.Splatoon 2 - été 2017.The Elder Scrolls V : Skyrim - automne 2017.Ultra Street Fighter 2 : The Final Challengers - non daté.FIFA (Switch) - non daté.Arms - printemps 2017 à 59 eurodollars.Mario Kart 8 Deluxe - 28 avril 2017 à 59.99 dollars.Has Been Heroes - mars 2017.Just Dance 2017 - mars 2017.Super Bomberman R - mars 2017.Disgaea 5 : Alliance of Vengeance - non daté.Dragon Ball Xenoverse 2 - non daté.Fire Emblem Warriors - non daté.Minecraft : Story Mode - The Complete Adventure - non daté.Rayman Legends Definitive Edition - non daté.Rime - non daté.Shin Megami Tensei - non daté.Steep - non daté.Project Sonic 2017 - non daté.LEGO City Undercover - printemps 2017.Sonic Mania - printemps 2017.Snipperclips - Cut it out, together! - 19,99 dollars - mars 2017.Arcade Archives - non date.Farming Simulator (Switch) - non daté.FAST RMX - non daté.Minecraft : Switch Edition - non daté.Puyo Puyo Tetris - non daté.Skylanders Imaginators - non daté.Syberia 3 - non daté.NBA 2K18 - septembre 2017.I Am Setsuna - mars 2017.Dragon Quest XI - non daté.Project Octopath Traveler - non daté.Dragon Quest Heroes I-II - non daté.No More Heroes - non daté.Xenoblade Chronicles 2 - non daté.