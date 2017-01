Il y a des motifs de déception, mais la douche froide, c’est indéniablement le online payant. Pour info’, et pour répondre à Tetho sur ce point, apparemment il sera proposé un jeu NES ou SNES gratuit par mois. Tu parles d’une compensation. Surtout quand dans le même temps, le prix de la Switch tape donc dans la fourchette haute de ce qui était annoncé, prenant à revers à peu près toutes les dernières rumeurs en la matière. Cet alignement sur Sonycrosoft me semble donc particulièrement malvenu, même si je suppose qu’on s’y fera, contraints et forcés.



Sinon, effectivement, le plus ennuyeux là-dedans, ce sont les absences. PG pas là, Retro Studio pas là…



Pour le reste :



- Je préco’ la console dès que possible, rien que pour Zelda. La différence n’a pas l’air folle mais elle existera entre la version Wii U et la version Switch, et mon choix entre les deux est de toute façon fait de longue date.



- Ebloui par le trailer de Super Mario Odyssey, que j’avais craint n’être qu’une variation de 3D World, selon ce qu’on en avait aperçu jusque-là. Toutes proportions gardées, il semble prendre des risques que la série n’avait plus pris depuis une éternité et sincèrement, il était temps. Reste maintenant à voir s’il rompt avec une forme de routine pour le mieux ou si, à l’instar de Mario Sunshine en son temps, on le lui reprochera. Ah, et je note que "Odyssey" c’est ce qu’une certaine Laura Kate Dale avait annoncé être le sous-titre de BG&E 2, dont on n’a pas vu trace pendant cette conférence. [Rires narquois]



- Xeno 2 et Splatoon 2, s’il s’agit bien de suites et non de remakes déguisés en suites, je prends.



- Sonic Mania sur Switch, ça peut paraître plus anecdotique, mais je prends aussi.



- Globalement, même si le line-up de lancement est beaucoup plus chétif que prévu (du moins jusque-là, on va attendre de voir si des annonces ces prochaines heures ne vont pas venir grossir les rangs des jeux dispo’ dès le 3 mars), ça devrait suivre à rythme relativement soutenu, maintenant. Je crains juste que les chances de voir Skyrim (par exemple) faire un bide ne soient particulièrement élevées, avec les conséquences que l’on sait sur le soutien des tiers à long terme sur une machine Nintendo.