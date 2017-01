J'aime beaucoup Drive (et Valhalla Rising aussi), je suis allé voir The Neon Demon avec l'esprit le plus ouvert du monde et je suis resté complètement hermétique. Son discourt sur la vraie beauté en tant que seule et unique valeur du monde et ses top-modèles lesbiennes cannibales (non, c'est absolument pas le genre de film que cette phrase vous fait croire) m'ont fait sortir de la salle avec une crampe au sourcil droit.

Oui le film est très beau, oui il est bien construit, mais putain son propos... Ça pète plus haut que son cul, mais genre de 8848 mètres. Ou alors c'est une métaphore 2deep4me et le film est beau et superficiel parce que le monde de la mode est beau et superficiel.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.