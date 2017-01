collection WTF?!

Magical Girl of the End et Ladyboy vs Yakuzas, l'île du désespoir

Magical Girl Boy,

Résumé

Saki Uno est lycéenne, mais elle est surtout membre d'un duo de chanteuse pop : les Magical Twin ! Le problème, c'est que son groupe ne rencontre pas du tout de succès… Dépitée, un soir, alors qu'elle rentre d'un concert catastrophique, elle trouve devant chez elle un yakuza fou furieux. Ce dernier lui apprend une drôle de nouvelle : sa mère était autrefois une magical girl, et c'est désormais à son tour de signer un contrat avec lui, pour protéger l'ordre et la justice ! Le problème, c'est que Saki n'est pas du tout emballée à cette idée. À moins que pour protéger l'homme qu'elle aime, elle ne soit d'accord pour se fighter contre des ours bodybuildés ?! Sa nouvelle vie de Magical Girl Boy (rayez la mention inutile) lui réserve bien des surprises…

Fusion Product

Magical Girl Boy

Môkon Icchokusen

Magical Girl Boy

fin février

Laest sans aucun doute l'une des plus appréciées de nos lecteurs. Le programme 2017 contiendra, à ce niveau, de très belles surprises. Et pour entamer cette année, on commence avec une série à l'humour ravageur : si on passaitau mixeur, ça donnerait quoi ? Eh bien, ça donneraitl'histoire d'une chanteuse pop ratée et impopulaire, qui devient à cause d'un yakuza douteux… une Magical Girl ultra virile ?! Ours bodybuildés et autres tentacules lui donneront bien du fil à retordre !Ce manga, au Japon, a été publié chez, un éditeur indépendant et passionné, qui aime avant tout se faire plaisir en marge des grosses productions. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils acceptent de travailler avec l'étranger. Il nous aura fallu plus d'un an et demi pour les convaincre de nous faire confiance pour ce projet, et la version française desera donc la première version étrangère d'un manga de cet éditeur !, l'auteur de Magical Girl Boy, s'est fait remarquer pour son humour frontal et assez unique… On le surnomme même "le destroyer d'abdos" (à comprendre, à force de rire, on a mal au bide…). Les lecteurs japonais ne s'y sont pas trompés, ets'est imposé, en seulement deux tomes, comme le longseller de son éditeur. Rendez-vouspour découvrir les mésaventures de cette nouvelle défenseur défonceur de la justice, qui protégera ceux qu'elle aime à coups de lattes de bâton pas vraiment magique…